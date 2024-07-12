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Байден передал слово Путину, назвав его президентом Украины. Оговорка или знак свыше?

Байден назвал Путина президентом Украины на саммите НАТО в Вашингтоне

Мир

Президент США Джо Байден снова допустил оговорку на публичном выступлении. На этот раз он назвал Владимира Путина президентом Украины и даже предоставил ему слово во время выступления перед лидерами стран НАТО на саммите альянса в Вашингтоне.

Байден назвал Путина президентом Украины на саммите НАТО в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

«А теперь я хотел бы дать слово президенту Украины, который демонстрирует столько же мужества, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден под жидкие аплодисменты растерянной публики.

Осознав свою ошибку, Байден пояснил, что слишком сфокусирован на президенте Путине. Стоящий в сторонке нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский* подал голос:

"Я лучше".

Байден, пожимая ему руку, тут же подхватил:

"Чертовски лучше", - под смех аудитории Зеленский, наконец, продвинулся к трибуне.

Байден не ограничивает себя в нападках на президента России, не обошлось без них и на этом саммите НАТО. Ранее Владимир Путин, комментируя оскорбительные заявления, пожелал президенту США здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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