Байден передал слово Путину, назвав его президентом Украины. Оговорка или знак свыше?

Байден назвал Путина президентом Украины на саммите НАТО в Вашингтоне

Президент США Джо Байден снова допустил оговорку на публичном выступлении. На этот раз он назвал Владимира Путина президентом Украины и даже предоставил ему слово во время выступления перед лидерами стран НАТО на саммите альянса в Вашингтоне.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

«А теперь я хотел бы дать слово президенту Украины, который демонстрирует столько же мужества, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден под жидкие аплодисменты растерянной публики.

Осознав свою ошибку, Байден пояснил, что слишком сфокусирован на президенте Путине. Стоящий в сторонке нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский* подал голос:

"Я лучше".

Байден, пожимая ему руку, тут же подхватил:

"Чертовски лучше", - под смех аудитории Зеленский, наконец, продвинулся к трибуне.

Байден не ограничивает себя в нападках на президента России, не обошлось без них и на этом саммите НАТО. Ранее Владимир Путин, комментируя оскорбительные заявления, пожелал президенту США здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало.