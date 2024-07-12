Президент США Джо Байден снова допустил оговорку на публичном выступлении. На этот раз он назвал Владимира Путина президентом Украины и даже предоставил ему слово во время выступления перед лидерами стран НАТО на саммите альянса в Вашингтоне.
«А теперь я хотел бы дать слово президенту Украины, который демонстрирует столько же мужества, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден под жидкие аплодисменты растерянной публики.
Осознав свою ошибку, Байден пояснил, что слишком сфокусирован на президенте Путине. Стоящий в сторонке нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский* подал голос:
"Я лучше".
Байден, пожимая ему руку, тут же подхватил:
"Чертовски лучше", - под смех аудитории Зеленский, наконец, продвинулся к трибуне.
Байден не ограничивает себя в нападках на президента России, не обошлось без них и на этом саммите НАТО. Ранее Владимир Путин, комментируя оскорбительные заявления, пожелал президенту США здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало.
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