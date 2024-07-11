Политолог Алексей Мартынов раскрыл причины отказа Швеции отправлять новейшие истребители Gripen на Украину

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна не будет отправлять Киеву новейшие истребители JAS 39 Gripen, пока продолжаются поставки F-16.
Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" отметил, что Стокгольм стремится дистанцироваться от активного участия в конфликте.
Одновременно с решением по истребителям, было объявлено, что Швеция подписала соглашение о поддержке ВСУ беспилотниками. В современных условиях невозможно однозначно определить, какой тип вооружения будет более смертоносным.
"Истребители стоят очень дорого. Передача такого вооружения — жест, который несёт в себе много символизма. Однако за те же деньги можно создать тысячи дешёвых дронов-камикадзе, которые сейчас применяются очень активно", — пояснил политолог.
Он добавил, что Швеция действует осторожно в вопросах поддержки ВСУ, стараясь не идти против генеральной линии НАТО, но и не вкладываться в Украину полностью.
"Все европейские страны понимают, что сейчас прямо рядом с ними разворачивается серьёзный конфликт. Никто не хочет, чтобы их сильно засасывало в эту воронку войны. Поэтому Швеция идёт на хитрость, отдавая деньги и дроны, а не истребители", — заключил Мартынов.
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