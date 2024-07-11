Политолог Алексей Мартынов раскрыл причины отказа Швеции отправлять новейшие истребители Gripen на Украину

Политолог объяснил отказ Стокгольма отправлять истребители Gripen на Украину

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна не будет отправлять Киеву новейшие истребители JAS 39 Gripen, пока продолжаются поставки F-16.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Политолог Алексей Мартынов в интервью корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" отметил, что Стокгольм стремится дистанцироваться от активного участия в конфликте.

Одновременно с решением по истребителям, было объявлено, что Швеция подписала соглашение о поддержке ВСУ беспилотниками. В современных условиях невозможно однозначно определить, какой тип вооружения будет более смертоносным.

"Истребители стоят очень дорого. Передача такого вооружения — жест, который несёт в себе много символизма. Однако за те же деньги можно создать тысячи дешёвых дронов-камикадзе, которые сейчас применяются очень активно", — пояснил политолог.

Он добавил, что Швеция действует осторожно в вопросах поддержки ВСУ, стараясь не идти против генеральной линии НАТО, но и не вкладываться в Украину полностью.