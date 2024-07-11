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Французы не доверяют новому составу парламента

Французы отдали предпочтение социалистам, но не желают их управления

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Мир

Почти 75% французов не хотят, чтобы страной управляли представители левых сил, несмотря на то что по итогам внеочередных парламентских выборов они стали самой многочисленной фракцией в Национальном собрании.

Опрос, проведённый для газеты Figaro компаниями Odoxa и Backbone, показал, что мнения французов разделились относительно коалиции левых с президентской фракцией. 55% опрошенных выступили против такой коалиции, в то время как 43% поддержали её.

В случае, если партии в парламенте не смогут прийти к согласию относительно кандидатуры премьер-министра, которому было бы поручено формирование правительства, 43% респондентов предпочли бы видеть формирование нового правительства, а не так называемого "технического кабинета министров".

В любом случае, адекватное управление Францией можно считать парализованным минимум на несколько месяцев.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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