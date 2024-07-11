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Русский язык сохраняет свои позиции даже среди самых юных украинцев

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Мир

Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь заявил, что школьники в стране используют русский язык не реже украинского.

По результатам мониторинга, русский язык остаётся распространённым в повседневном общении школьников в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. В этих регионах каждый третий школьник общается на русском чаще, чем на украинском.

Старшие поколения, особенно те, кто родился при Советском Союзе в подавляющем большинстве используют русский язык, обращаясь к украинскому только на официальных мероприятиях. Даже политическая элита киевского режима использует украинский язык как язык делового общения, навыки говорения на нём развиты хуже, чем на русском языке. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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