Русский язык сохраняет свои позиции даже среди самых юных украинцев

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Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь заявил, что школьники в стране используют русский язык не реже украинского.

По результатам мониторинга, русский язык остаётся распространённым в повседневном общении школьников в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. В этих регионах каждый третий школьник общается на русском чаще, чем на украинском.

Старшие поколения, особенно те, кто родился при Советском Союзе в подавляющем большинстве используют русский язык, обращаясь к украинскому только на официальных мероприятиях. Даже политическая элита киевского режима использует украинский язык как язык делового общения, навыки говорения на нём развиты хуже, чем на русском языке.