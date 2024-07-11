Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь заявил, что школьники в стране используют русский язык не реже украинского.
По результатам мониторинга, русский язык остаётся распространённым в повседневном общении школьников в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. В этих регионах каждый третий школьник общается на русском чаще, чем на украинском.
Старшие поколения, особенно те, кто родился при Советском Союзе в подавляющем большинстве используют русский язык, обращаясь к украинскому только на официальных мероприятиях. Даже политическая элита киевского режима использует украинский язык как язык делового общения, навыки говорения на нём развиты хуже, чем на русском языке.
Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.