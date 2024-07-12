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Историк Дарья Митина: реформист Пезешкиан абсолютно приемлем для Ирана

Почему в Иране не было протестов после победы реформиста

1:36
Мир

Историк и политолог Дарья Митина в видеоэфире Pravda.Ru проанализировала результаты выборов в Иране.

— В Иране сенсационно победил реформист Масуд Пезешкиан. Свои первые заявления он сделал на внешнеполитическую тему и затем выразил поддержку организации "Хезболлы", заверив, что будет поддерживать её и дальше.

В общем-то, ничего сенсационного в этом нет. Наоборот, сенсация была бы, если бы он подобного заявления не сделал.

Президент Путин позвонил избранному президенту Исламской Республики Иран. Все взаимные обязательства между Россией и Ираном сохраняются, кроме того, до конца этого года намечена личная встреча двух президентов.

Обратите внимание, страна во время выборов раскололась практически пополам: Пезешкиан получил 53%, а его соперник Саид Джалили — 47%. В другой ситуации были бы беспорядки, демонстрации. На самом деле этих протестов ждали: так всегда бывает, когда выборы приводят к расколу страны. И если бы выиграл Саид Джалили, протесты обязательно бы состоялись.

Победа же Пезешкиана не вызвала никаких беспорядков. О чём это говорит? Это говорит о том, что для иранского общества и даже для его консервативной части реформист Пезешкиан абсолютно приемлем, его кандидатура, согласованная с Советом аятолл, оказалась вполне конвенциональной. И это хорошо.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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