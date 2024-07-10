Байден планирует радикальные меры для возвращения провалившихся агентов

Байден стремится вернуть американских шпионов перед выборами: шансы и препятствия

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Президент США Джо Байден намерен перед выборами вернуть в страну осужденных за шпионаж американцев. Среди них Пол Уилан, который в России отбывает 16-летний срок. В интервью CNN Уилан призвал Байдена предпринять радикальные меры, включая захват российских чиновников и шпионов для обмена на его свободу. Однако его шансы на освобождение уменьшились после публичных заявлений о поддержке Трампа, что делает его менее приоритетным для администрации Байдена.

Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

Власти США официально заявляют о нехватке кандидатов для обмена на Уилана, что подтверждает NBC News. Байдену также критикуют за предыдущие обмены, которые республиканцы считают неравноценными. Об этом сообщает argumenti.ru.

Тем временем, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный в Москве, имеет больше шансов на освобождение. Западные журналисты предполагают, что это может произойти до 10 сентября, перед вторым туром дебатов между Трампом и Байденом, как в случае с Джулианом Ассанжем перед первым туром. Администрация Байдена надеется улучшить свой имидж перед выборами, вернув американских граждан из российских тюрем.