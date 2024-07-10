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Польский генерал обвинил Орбана в стремлении участвовать в разделе Украины

1:06
Мир

В своей колонке для издания "Впрост" польский отставной генерал Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении России объясняется его желанием участвовать в разделе Украины, сообщает EADaily.

Польский генерал обвинил Орбана в стремлении участвовать в разделе Украины
Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Генерал отмечает, что Орбан вновь продемонстрировал НАТО и Евросоюзу способность проводить независимую политику, стремясь выступить посредником между Киевом и Москвой, хотя фактически он представляет только свои интересы.

Эти действия, по мнению Скшипчака, наносят значительный вред: они показывают Владимиру Путину, что коалиция, поддерживающая Украину, не является монолитной, и обращают внимание на возможность достижения мира не через Запад.

Бывший командующий сухопутными силами Польши прогнозирует, что Орбан со временем может попытаться создать альтернативную Западу группу стран, которые поддержат Путина в вопросе установления мира на его условиях, что может свидетельствовать о согласованных действиях с российским лидером.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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