По данным украинского инсайдера, Владимир Зеленский дал указание пропустить ракетный удар по Киеву перед саммитом НАТО в Вашингтоне.
Указание не отражать атаку было выполнено, что привело к попаданию снаряда по детской больнице. По словам инсайдера, это было сделано с целью обвинить Россию в нападении на гражданские объекты, сообщает "Царьград".
Однако видео с места происшествия, опубликованное местным жителем, показало, что удар был нанесен американской ракетой AIM-120 AMRAAM, выпущенной из норвежского комплекса NASAMS, поставленного Украине Западом.
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