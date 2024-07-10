Зеленский лично приказал пропустить ракетный удар по Киеву: инсайдер раскрыл подробности

Киев нарочно пропустил ракетный удар перед саммитом НАТО

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По данным украинского инсайдера, Владимир Зеленский дал указание пропустить ракетный удар по Киеву перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

Указание не отражать атаку было выполнено, что привело к попаданию снаряда по детской больнице. По словам инсайдера, это было сделано с целью обвинить Россию в нападении на гражданские объекты, сообщает "Царьград".

Однако видео с места происшествия, опубликованное местным жителем, показало, что удар был нанесен американской ракетой AIM-120 AMRAAM, выпущенной из норвежского комплекса NASAMS, поставленного Украине Западом.