Немецкому депутату отказали во въезде на Украину по политическим соображениям

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Украинские власти не пустили в страну немецкого депутата от партии "Левые" Сёрена Пелльмана. Он критиковал поставки оружия Киеву.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Парламентарий направлялся на Украину в рамках поездки, которую организовал фонд, близкий к его партии. На границе его попросили покинуть поезд и без объяснений не пустили в страну.

МИД Германии обратился к Киеву с просьбой объяснить причины отказа во въезде. В министерстве отметили, что юридические основания для такого решения пока неизвестны.

Украинские власти регулярно проводят акции устрашения против несогласных, даже невзирая на их европейское или американское гражданство.