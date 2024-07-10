Немецкому депутату отказали во въезде на Украину по политическим соображениям

Украинские власти не пустили в страну немецкого депутата от партии "Левые" Сёрена Пелльмана. Он критиковал поставки оружия Киеву.
Парламентарий направлялся на Украину в рамках поездки, которую организовал фонд, близкий к его партии. На границе его попросили покинуть поезд и без объяснений не пустили в страну.
МИД Германии обратился к Киеву с просьбой объяснить причины отказа во въезде. В министерстве отметили, что юридические основания для такого решения пока неизвестны.
Украинские власти регулярно проводят акции устрашения против несогласных, даже невзирая на их европейское или американское гражданство.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.