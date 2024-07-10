Журналисты анализируют итоги первого дня саммита НАТО

Западные СМИ обсуждают первый день саммита НАТО в Вашингтоне
Financial Times пишет, что альянс хотел продемонстрировать силу и единство, но саммит проходит в период политической неопределённости. Это связано с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом и обеспокоенностью по поводу состояния Джо Байдена.
New York Times отмечает, что участники саммита столкнулись с неожиданным испытанием: смогут ли они сохранить поддержку Украины, когда уверенность в главном поставщике помощи как никогда хрупка.
Politico сообщает, что страны НАТО активно готовятся к возвращению Трампа. Чиновники альянса увеличивают производство вооружений, консультируются с советниками Трампа и проводят встречи, чтобы подготовиться к его возвращению.
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