Журналисты анализируют итоги первого дня саммита НАТО

Аналитики фиксируют рост обеспокоенности среди участников НАТО

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Западные СМИ обсуждают первый день саммита НАТО в Вашингтоне

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Financial Times пишет, что альянс хотел продемонстрировать силу и единство, но саммит проходит в период политической неопределённости. Это связано с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом и обеспокоенностью по поводу состояния Джо Байдена.

New York Times отмечает, что участники саммита столкнулись с неожиданным испытанием: смогут ли они сохранить поддержку Украины, когда уверенность в главном поставщике помощи как никогда хрупка.

Politico сообщает, что страны НАТО активно готовятся к возвращению Трампа. Чиновники альянса увеличивают производство вооружений, консультируются с советниками Трампа и проводят встречи, чтобы подготовиться к его возвращению.