В Белом доме уверены, что Джо Байден отработает до конца и второй срок

Белый дом: Джо Байден отработает и второй срок до конца на посту президента

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Белый дом снова пытается успокоить общественность. На этот раз там заявили, что Джо Байден намерен полностью отработать свой второй срок, если победит на выборах.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Если это произойдёт, Байдену на момент окончания второго срока в январе 2029 года исполнится 86 лет.

Впрочем, проблема даже не столько в возрасте президента США, сколько в его психическом здоровье. Например, аятолле Ирана Али Хаменеи уже сейчас 85 лет, и тем не менее никто не сомневается в его когнитивных способностях. В то же время постоянные оговорки, падения, потери координации у Байдена указывают на наличие у него серьёзного заболевания вроде болезни Альцгеймера или Паркинсона. При сохранении нынешних тенденций Байден к концу второго срока полностью утратит дееспособность.