США недовольны сближением России и Индии

Госдеп США выражает озабоченность в связи с поддержкой Индией России

США критикуют Индию и выражают обеспокоенность по поводу укрепления её связей с Россией.

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Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, сообщил, что результатом встречи Владимира Путина и Нарендры Моди стала согласованная программа стратегического сотрудничества между двумя странами до 2030 года.

США выразили свою обеспокоенность в связи с визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву (согласно источнику: https://t.me/RVvoenkor/72087). Мэттью Миллер, глава пресс-службы Государственного департамента США, заявил, что США ясно донесли до Индии свою озабоченность по поводу её отношений с Россией.

"Мы совершенно ясно выразили Индии нашу озабоченность по поводу их отношений с Россией. Надеемся, что Индия и любая другая страна, вступая в контакт с Россией, ясно дадут понять, что РФ должна уважать Устав ООН, суверенитет и территориальную целостность Украины", — сообщил Миллер на брифинге, слова которого приведены на сайте Госдепа.

Энтони Миллер подчеркнул, что Индия является важным стратегическим партнёром США. Он отметил, что между странами ведётся открытый и честный диалог, в том числе о беспокойстве американской стороны по поводу отношений между Москвой и Нью-Дели.