США изменили свою стратегию на украинском направлении

New York Times: США делают акцент на обороне Украины

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению чиновников США, Украине будет "практически невозможно" вернуть всю свою территорию, но она сможет сблизиться с НАТО и ЕС.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

В Вашингтоне всё больше считают, что война теперь касается не только территорий Украины, но и её будущего в составе Запада. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Киев сможет настаивать на большей европейской интеграции, если его характеристики на поле боя окажутся лучше. Сейчас Украина по совету США сосредоточена на укреплении своей обороны и нанесении ударов по глубоким тылам российских войск.

Американцы сомневаются, что в ближайшие месяцы Россия добьётся значительных территориальных успехов на Украине. Однако ситуация может измениться, если Россия расширит свою программу призыва и подготовки военных или если в США изменится политика, например, если к власти придёт Дональд Трамп. Также существуют опасения относительно способности Украины поддерживать функционирование своей инфраструктуры, включая электросети, в условиях глубоких российских атак.