Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать водителю в условиях глушения GPC?
Николас Кейдж посоветовал посмотреть фильм "Свинья" с ним в главной роли
Около 50 домов в Новосибирске проданы вместе с жителями, утверждает atas.info
Махинации с соцопросами: Трамп уже проигрывает двум кандидатам от демократов
В каком возрасте можно брать котенка
Светлана Шпорт: психическое здоровье россиян за 20 лет значительно улучшилось
Доктор Мясников объяснил особенности тремора из-за болезни Паркинсона
Стало известно, как правильно качать руки
Стало известно, когда рубль рухнет к доллару
США изменили свою стратегию на украинском направлении

New York Times: США делают акцент на обороне Украины

1:10
Мир

По мнению чиновников США, Украине будет "практически невозможно" вернуть всю свою территорию, но она сможет сблизиться с НАТО и ЕС.

New York Times: США делают акцент на обороне Украины
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository

В Вашингтоне всё больше считают, что война теперь касается не только территорий Украины, но и её будущего в составе Запада. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Киев сможет настаивать на большей европейской интеграции, если его характеристики на поле боя окажутся лучше. Сейчас Украина по совету США сосредоточена на укреплении своей обороны и нанесении ударов по глубоким тылам российских войск.

Американцы сомневаются, что в ближайшие месяцы Россия добьётся значительных территориальных успехов на Украине. Однако ситуация может измениться, если Россия расширит свою программу призыва и подготовки военных или если в США изменится политика, например, если к власти придёт Дональд Трамп. Также существуют опасения относительно способности Украины поддерживать функционирование своей инфраструктуры, включая электросети, в условиях глубоких российских атак.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Произойдёт ли необходимое преображение России? Эта задача нам по плечу Виктор Пахомов ВС РФ выходят на левый берег реки Оскол и на трассу Покровск — Часов Яр Любовь Степушова Клупов: "Вместе со складами ракет мы уничтожаем и специалистов НАТО" Дмитрий Плотников
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
New York Times: США делают акцент на обороне Украины
Светлана Шпорт: психическое здоровье россиян за 20 лет значительно улучшилось
Доктор Мясников объяснил особенности тремора из-за болезни Паркинсона
Стало известно, как правильно качать руки
Стало известно, когда рубль рухнет к доллару
Инструкции Яна Хайцеэра по подготовке авто к высоким летним температурам
Турция ужесточает досмотр пассажиров в аэропортах
Названы привычки, которые вызывают акне
Эксперимент по добровольной маркировке видеоигр стартует 1 сентября
Лера Кудрявцева обвинила мессенджеры в шпионстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников