Белорусский оппозиционер в изгнании Светлана Тихановская посетит Вашингтон с 9 по 12 июля для участия в мероприятиях саммита НАТО. Визит организован по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сообщает EADaily.
Во время своего пребывания в Вашингтоне, Тихановская намерена обсудить текущую ситуацию в Белоруссии, в том числе размещение российского ядерного оружия и возможные сценарии развития событий. Она также планирует выступить перед американскими и международными СМИ, рассказывая о "борьбе за демократию" в Белоруссии и региональной безопасности.
Тихановская выразила удовлетворение началом диалога между якобы "демократическими силами" Белоруссии и НАТО, подчеркнув, что Альянс разделяет близкие белорусам ценности: свободу, права человека, демократию и верховенство права. Она отметила важность уважительных и конструктивных отношений с НАТО для Белоруссии, национальных интересов и региональной безопасности, выразив желание, чтобы страна воспринималась как надежный, мирный и предсказуемый партнер.
Во время саммита Тихановская планирует обсудить с представителями и союзниками НАТО дальнейший диалог, обмен информацией и сотрудничество в медиаполе.
Напомним, что Тихановская проиграла президентские выборы в 2020 году и была вынуждена покинуть страну. За пределами Белоруссии она и ее сторонники продолжили свою деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в Республике при поддержке западных стран.
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