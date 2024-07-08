Маленькая деталь на саммите ШОС взбудоражила Запад: английский язык больше не в почёте

Западные журналисты удивились отсутствию английского языка на саммите ШОС

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Прошедший саммит ШОС в Астане выделялся строгим соблюдением протокола, что выразилось в отсутствии надписей на английском языке, даже для журналистов, сообщает EADaily.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Kremlin.ru, CC BY 4.0

В ШОС официальными языками являются русский и китайский, а принимающая сторона может использовать свой государственный язык. В Астане все таблички были на казахском, русском и китайском, без дублирования на английский, так как этого не требует протокол ШОС — даже таблички на фуршете и в пресс-центре.

Западные представители были сильно удивлены этим фактом. Испанский журналист, выразивший недовольство, был проинформирован, что ШОС — серьезная организация с установленными правилами, которые необходимо уважать, и что исключений не будет. Особое впечатление это произвело на французскую журналистку из Le Monde, которая заявила, что, возможно, это свидетельствует о конце однополярности. Она отметила, что знание языков ШОС позволяет ориентироваться на саммите, тогда как незнание их оставляет тебя на обочине истории.