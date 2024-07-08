Прошедший саммит ШОС в Астане выделялся строгим соблюдением протокола, что выразилось в отсутствии надписей на английском языке, даже для журналистов, сообщает EADaily.
В ШОС официальными языками являются русский и китайский, а принимающая сторона может использовать свой государственный язык. В Астане все таблички были на казахском, русском и китайском, без дублирования на английский, так как этого не требует протокол ШОС — даже таблички на фуршете и в пресс-центре.
Западные представители были сильно удивлены этим фактом. Испанский журналист, выразивший недовольство, был проинформирован, что ШОС — серьезная организация с установленными правилами, которые необходимо уважать, и что исключений не будет. Особое впечатление это произвело на французскую журналистку из Le Monde, которая заявила, что, возможно, это свидетельствует о конце однополярности. Она отметила, что знание языков ШОС позволяет ориентироваться на саммите, тогда как незнание их оставляет тебя на обочине истории.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.