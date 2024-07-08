Россия стремится поддерживать конструктивные отношения как с Северной, так и с Южной Кореей. Однако, к сожалению, Сеул занял враждебную позицию по отношению к Москве, о чём заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Ранее лидер Южной Кореи предложил России сделать выбор в пользу одной из двух Корей. Однако такой подход не соответствует позиции Москвы, которая выступает за развитие дружественных отношений со всеми странами.
Тем не менее, Сеул присоединился к антироссийским санкциям, что затрудняет процесс выстраивания конструктивных отношений между нашими странами.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.