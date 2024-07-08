Власти Сингапура разрешили употреблять в пищу 16 видов насекомых и импортировать их в страну. Об этом сообщило Продовольственное управление Сингапура (SFA).
С публикацией этого документа импорт насекомых и продуктов из них разрешён как для употребления в пищу людьми, так и для кормления других животных на фермах и производствах. В список одобренных видов входят, например, сверчки, кузнечики, саранча, мучные черви, медоносные пчёлы и тутовые шелкопряды.
Таким образом, власти легализуют ранее бытовавшие пищевые практики.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.