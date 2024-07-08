В Сингапуре разрешили импортировать продукты из насекомых

"Кому кузнечика? Жареного!" - в Сингапуре разрешили есть насекомых

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Власти Сингапура разрешили употреблять в пищу 16 видов насекомых и импортировать их в страну. Об этом сообщило Продовольственное управление Сингапура (SFA).

Фото: www.flickr.com by McKay Savage from London, UK, CC BY 2.0

С публикацией этого документа импорт насекомых и продуктов из них разрешён как для употребления в пищу людьми, так и для кормления других животных на фермах и производствах. В список одобренных видов входят, например, сверчки, кузнечики, саранча, мучные черви, медоносные пчёлы и тутовые шелкопряды.

Таким образом, власти легализуют ранее бытовавшие пищевые практики.