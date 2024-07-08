"Уйти нельзя проиграть": в США обсуждают, как убрать Байдена из гонки

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Как сообщает New York Times, крупные спонсоры демократов обсуждают возможные сценарии ухода Джо Байдена с поста президента США.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Рассматриваются два варианта: "элегантный" уход, который не повредит репутации президента, и сценарий "чем раньше, тем лучше".

Некоторые доноры партии считают, что Джо Байдену будет непросто сняться с предвыборной гонки в преддверии саммита НАТО. Саммит должен пройти в Вашингтоне на этой неделе.

Сам Джо Байден утверждает, что хотя и стар, но готов к выборам и уходить точно не намерен, если только об этом не скажет ему Господь Бог, поскольку он вообще управляет миром от лица Бога. Легально отстранить его от выборов нельзя. Задействовать 25 поправку к конституции и признать президента недееспособным можно только при консенсусе обеих палат парламента. Кроме того, в истории США подобного прецедента принудительного отрешения президента от власти не было, поскольку уход Ричарда Никсона в 1974 году был добровольным.