Си Цзиньпин оценил усилия Виктора Орбана по поиску мира на Украине

"Миссия мира: третья остановка - Пекин": итог визита Орбана в Китай

Во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном председатель КНР Си Цзиньпин обозначил основные моменты, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Си Цзиньпин выразил признательность премьер-министру Венгрии за его усилия по продвижению мирного разрешения украинского конфликта. Китай и Венгрия договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации. Председатель КНР подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта и призвал все стороны не усугублять ситуацию.

Си Цзиньпин призвал международное сообщество создать условия для возобновления прямого диалога между Россией и Украиной и оказывать поддержку этому процессу. По его мнению, Китай и Европа не имеют геополитических противоречий и фундаментальных конфликтов интересов, что должно способствовать объединённым усилиям по достижению мира.

Однако как и ранее Китай не выдвинул каких-либо конкретных предложений по урегулированию территориальных споров или внутриполитическому устройству послевоенной Украины.

В настоящее время Виктор Орбан направляется в США. Только в отличие от всех трёх его предшествующих собеседников не совсем ясно, от кого он намеревается получить внятный ответ по ситуации на Украине: действующий президент Джо Байден готовится к тому, чтобы не блуждать на саммите НАТО и явно он уже не в том состоянии, чтобы "с ходу" оценить и прокомментировать положение дел на Украине. Впрочем, помимо Байдена Орбан не преминет посетить своего друга Дональда Трампа и именно он, а не "сонный Джо" будет главным собеседником Орбана по теме мирного урегулирования на Украине.