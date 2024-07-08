Отставака Габриэля Атталя не была принята Макроном

"Петушку" не дали улететь: Макрон отказал премьер-министру Атталю в отставке

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра республики Габриэля Атталя, как сообщает AFP.

Фото: commons.wikimedia.org by Selbymay, CC BY-SA 4.0

Ранее Атталь как глава блока центристских партий, лояльных Макрону и потерпевших поражение на выборах от блока социалистических сил, пробовал было уйти в отставку "в соответствии с республиканскими традициями". Он публично заявил о своей отставке накануне и прибыл в Елисейский дворец для официального прошения. Однако формальная процедура окончилась неожиданно: Макрон отказался принять отставку своего ставленника.

Его действия можно понять: президенту предпочтительнее иметь слабого, но лояльного премьера, чем получить популярного лидера оппозиции во главе правительства. В то же время и Габриэль Атталь не смог так легко избавиться от патроната потерявшего популярность Макрона, как он рассчитывал.

Ко всему прочему, проводить олимпиаду в Париже при фактическом параличе исполнительной власти означает дискредитировать игры уже на самой первой стадии.