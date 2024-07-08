Западная пресса в целом удовлетворена итогами выборов во Франции

В западной прессе положительно относятся к поражению правых на выборах во Франции

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В западной прессе обсуждают итоги парламентских выборов во Франции.

Издание Politico пишет, что хотя целью президентского блока было не допустить абсолютного большинства для партии Марин Ле Пен, в итоге это, по всей видимости, привело к победе политиков с крайне левыми взглядами.

The Wall Street Journal сообщает, что Макрону предстоит сформировать правительство из разных партий, у которых нет ничего общего, кроме желания не допустить прихода правых к власти в стране.

В Le Monde предполагают, что по итогам выборов может быть создано 10 фракций. Это подтвердит разобщённость политических сил Франции и сделает формирование правящей коалиции сложной задачей для Макрона.

Guardian отмечает, что правые из "Национального объединения" показали лучший результат в своей истории, но их успех был ограничен совместными усилиями левых и центристов.