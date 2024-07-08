Юбилейный саммит НАТО не обещает Украине никаких перспектив

На саммите НАТО в Вашингтоне Украину не ждёт ничего хорошего

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

По различным источникам поступают сведения о том, что Украине на саммите НАТО в Вашингтоне не обещают ровным счётом ничего, никакой речи о членстве Украины в альянсе идти не будет.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0

По информации агентства France Press, на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры альянса не станут предлагать Украине вступление в НАТО. Владимиру Зеленскому придётся согласиться с тем, что будет предложено.

Агентство напоминает, что год назад в Литве неопределённость относительно сроков вступления Украины в НАТО вызвала недовольство Киева. Сейчас западные чиновники надеются избежать повторения этой ситуации.

"Теперь сцена лучше подготовлена. Зеленскому придется принять то, что ему предложат", — заявил Франс Пресс неназванный натовский дипломат.

Неутешительные прогнозы по членству в НАТО дают даже самые ярые русофобы. Президент Польши Андрей Дуда заявил, что в НАТО нет единства по вопросу вступления Украины в альянс.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас поделился с агентством BNS своей оценкой ситуации: он считает, что Украине будет сложно получить приглашение вступить в НАТО на саммите альянса. По его словам, в объединении нет консенсуса по этому вопросу.

Таким образом, Украина обречена быть уничтожена на пороге НАТО ради интересов Запада. Печально, что большинство граждан этой страны до сих пор не осознали свою истинную роль в этом конфликте.