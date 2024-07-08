Компания "Боинг" начала признавать свои преступления

Мафия "Boeing" пошла на сделку со следствием

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Агентство Reuters сообщает, что компания Boeing признала свою вину в мошенничестве в связи с крушениями двух самолётов Boeing 737 MAX в 2018–2019 годах.

По условиям сделки со следствием, которую должен одобрить федеральный судья, компания Boeing выплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Кроме того, компания обязуется инвестировать 455 миллионов долларов в повышение безопасности своих программ.

В 2018 году в Эфиопии разбился самолёт Boeing 737 Max, а в 2019 году — в Индонезии. В результате двух катастроф погибли около тысячи человек. После этих трагедий компания Boeing признала, что в обоих случаях имела место неисправность системы улучшения характеристик маневренности, установленной на борту.

Недавно стало известно о том, что информаторы, сообщавшие о нарушениях технологических процессов в корпорации, умирали один за одним при загадочных обстоятельствах.