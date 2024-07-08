Получены официальные итоги парламентских выборов во Франции

Результат выборов во Франции: победителей нет, проиграла Франция

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По последним данным BFM TV, коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона может получить от 184 до 186 мест в Национальном собрании Франции.

Фото: wikimedia.org by CherryX, CC BY 3.0

Блок Макрона, вероятно, займёт от 160 до 162 мест, а "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла — от 141 до 143 мест.

Всего в нижней палате парламента 577 мест. Пока ни одна политическая сила не набирает достаточно голосов для того, чтобы сформировать правительство. Также пока нет информации о возможных коалициях.

Отсутствие парламентского большинства у всех партий и резкое взаимное отторжение между ними создают основу для долговременной политической нестабильности в стране и отсутствия прогрессивной политики.