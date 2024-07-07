Эммануэль Макрон озадачен итогами выборов и не обратится к народу, как планировал

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Обращение Макрона к нации по итогам выборов отменено

1:05
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил обращение к нации по итогам выборов в парламент.

Обращение Макрона к нации по итогам выборов отменено
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

Как сообщает телеканал BFM TV, в республике завершился второй тур голосования на внеочередных выборах в парламент.

По предварительным данным, лидирует коалиция левых партий "Новый народный фронт", которая может получить от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте — блок Эммануэля Макрона "Вместе", который предварительно набирает от 150 до 175 мандатов.

Замыкает тройку лидеров правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая может рассчитывать на 115-150 мест в парламенте.

По итогам второго тура ни одна политическая сила не получила абсолютного большинства в Национальном собрании.

Партия Макрона избежала худшего сценария, что ей обещали, но и не сохранила большинство в парламенте и потеряла гегемонию на политическом поле Пятой республики. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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