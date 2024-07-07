История о том, как ботинок спас своего владельца от смерти

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Турист из Калифорнии Лукас МакКлиш был обнаружен спустя 10 дней после того, как он потерялся в горах Санта-Крус. Мужчина планировал всего лишь трёхчасовой поход, но заблудился из-за последствий лесных пожаров, которые изменили ландшафт и затруднили навигацию.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, CC0

Родные сообщили об исчезновении Лукаса 16 июня, и тогда начались интенсивные поиски. Позже в интервью прессе МакКлиш рассказал, что он отправился в поход всего лишь с парой брюк, походной обувью, шляпой, фонариком и складными ножницами. Несмотря на ограниченные ресурсы, МакКлиш смог выжить, собирая воду у водопада при помощи ботинок.

Специалисты напоминают, что перед отправлением в поход желательно сообщить кому-то свой маршрут и взять с собой достаточное количество воды. Если вы потерялись, важно оставаться на тропе или следовать вниз по руслу ручья или реки, экономя силы.