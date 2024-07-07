Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет права представлять Евросоюз в Москве из-за отказа ЕС от контактов с президентом России Путиным.
Жозеп Боррель, глава дипслужбы ЕС, заявил об отсутствии мандата от Совета ЕС для визита Орбана. Он подчеркнул, что поездка в Россию происходит лишь на основе двусторонних связей.
Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать мирные переговоры с Россией во время визита в Киев. Украина отклонила предложение, стремясь к урегулированию через собственные мирные инициативы. Путин также выдвинул условия для урегулирования конфликта на Украине, но Киев отверг их, сообщает URA. RU.
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