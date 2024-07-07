Анализ эксперта: причины неудач Риши Сунака на выборах в Великобритании

Эксперт объяснил причины серьезного поражения партии Сунака на выборах в Британии

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В последних парламентских выборах в Великобритании партия Консерваторов под руководством премьера Риши Сунака потерпела поражение из-за ряда ошибок, допущенных лидером партии. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Сунак совершил все возможные стратегические ошибки, не соответствующие интересам избирателей. Успех партии Лейбористов, по его мнению, больше связан с неудачами консерваторов, которые утратили поддержку своей электоральной базы.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

В результате выборов большинство мест в парламенте заняли лейбористы, что приведет к назначению нового премьера, Кира Стармера, на эту должность. Владимир Брутер высказал мнение, что изменения в политике страны вряд ли будут радикальными под руководством Стармера, несмотря на изменения в риторике и отсутствие острой критики в адрес других государств, включая Россию.

Он также уточнил, что Великобритания будет продолжать свою поддержку Украине в вопросах военного снабжения и оставит неизменными отношения с НАТО и Евросоюзом, несмотря на свое выход из последнего, сообщает URA.RU.