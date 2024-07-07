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Wall Street Journal: западные компании столкнулись со снижением мотивации сотрудников

0:41
Мир

Американские социологи рынка труда установили, что происходит снижение мотивации сотрудников крупных компаний и падение их интереса к результатам собственного труда. 

Wall Street Journal: западные компании столкнулись со снижением мотивации сотрудников
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Люди чувствуют, что застряли на своих рабочих местах. Это беспокоит руководство. Текучесть кадров падает, продвижение по службе замедляется. Некоторые компании ищут способы заинтересовать сотрудников и удержать их. Из-за разочарования и недоверия некоторые работники задумываются о смене работы.

Крупные компании сталкиваются с проблемой охлаждения рынка труда, что вызывает у них разочарование и беспокойство.

 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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