Американские социологи рынка труда установили, что происходит снижение мотивации сотрудников крупных компаний и падение их интереса к результатам собственного труда.
Люди чувствуют, что застряли на своих рабочих местах. Это беспокоит руководство. Текучесть кадров падает, продвижение по службе замедляется. Некоторые компании ищут способы заинтересовать сотрудников и удержать их. Из-за разочарования и недоверия некоторые работники задумываются о смене работы.
Крупные компании сталкиваются с проблемой охлаждения рынка труда, что вызывает у них разочарование и беспокойство.
Фары вашего автомобиля со временем становятся мутными и желтоватыми? Это довольно распространённая проблема, которая не только ухудшает внешний вид машины, но и снижает эффективность освещения на дороге. К счастью, есть простой и доступный способ вернуть фарам прозрачность и блеск - с помощью средства, которое всегда найдётся в вашей ванной комнате.