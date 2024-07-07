Wall Street Journal: западные компании столкнулись со снижением мотивации сотрудников

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Американские социологи рынка труда установили, что происходит снижение мотивации сотрудников крупных компаний и падение их интереса к результатам собственного труда.

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Люди чувствуют, что застряли на своих рабочих местах. Это беспокоит руководство. Текучесть кадров падает, продвижение по службе замедляется. Некоторые компании ищут способы заинтересовать сотрудников и удержать их. Из-за разочарования и недоверия некоторые работники задумываются о смене работы.

Крупные компании сталкиваются с проблемой охлаждения рынка труда, что вызывает у них разочарование и беспокойство.