Виктор Орбан направляется в Китай

Стала известная "третья остановка Виктора Орбана на пути к миру": это Пекин.
Портал со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Китай.
"После Киева, Москвы и Азербайджана, по нашей информации, Виктор Орбан едет в Китай. Насколько нам известно, <...> венгерский премьер-министр прибудет в азиатскую страну на рассвете в понедельник", — говорится в публикации.
Визит Орбана в Китай не анонсировался венгерским правительством и администрацией премьера.
Ранее Виктор Орбан посетил Киев и Москву с предложениями о заключении мира и констатировал, что позиции сторон очень далеки друг от друга.
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