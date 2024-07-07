Виктор Орбан направляется в Китай

"Третья остановка на пути к миру" для Виктора Орбана будет в Пекине

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Стала известная "третья остановка Виктора Орбана на пути к миру": это Пекин.

Портал со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Китай.

"После Киева, Москвы и Азербайджана, по нашей информации, Виктор Орбан едет в Китай. Насколько нам известно, <...> венгерский премьер-министр прибудет в азиатскую страну на рассвете в понедельник", — говорится в публикации.

Визит Орбана в Китай не анонсировался венгерским правительством и администрацией премьера.

Ранее Виктор Орбан посетил Киев и Москву с предложениями о заключении мира и констатировал, что позиции сторон очень далеки друг от друга.