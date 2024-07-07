В НАТО обеспокоены слабостью позиций Джо Байдена

В Североатлантическом альянсе растёт беспокойство относительно перспектив президента США Джо Байдена одержать победу на выборах в ноябре и успешно управлять страной в целом.
По информации, полученной от источников Politico, близких к альянсу или подготовке саммита НАТО, дипломаты и лидеры альянса поддерживают переизбрание Байдена на второй срок. Однако они опасаются, что это может не произойти.
Беспокойство усилилось после неудачных дебатов Байдена с его основным соперником — экс-президентом США Дональдом Трампом, который планирует баллотироваться от Республиканской партии.
Представитель одной из европейских стран НАТО заявил, что в альянсе сомневаются, сможет ли Байден, даже в случае победы на выборах, успешно управлять страной в течение следующих четырёх лет. Другой представитель ЕС отметил, что хотя в НАТО желают переизбрания Байдена, его неудачное выступление на дебатах не внушает оптимизма.
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