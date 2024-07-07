В НАТО обеспокоены слабостью позиций Джо Байдена

Участники НАТО обеспокоены возможной победой Трампа и слабостью Байдена

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

В Североатлантическом альянсе растёт беспокойство относительно перспектив президента США Джо Байдена одержать победу на выборах в ноябре и успешно управлять страной в целом.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, CC BY 2.0

По информации, полученной от источников Politico, близких к альянсу или подготовке саммита НАТО, дипломаты и лидеры альянса поддерживают переизбрание Байдена на второй срок. Однако они опасаются, что это может не произойти.

Беспокойство усилилось после неудачных дебатов Байдена с его основным соперником — экс-президентом США Дональдом Трампом, который планирует баллотироваться от Республиканской партии.

Представитель одной из европейских стран НАТО заявил, что в альянсе сомневаются, сможет ли Байден, даже в случае победы на выборах, успешно управлять страной в течение следующих четырёх лет. Другой представитель ЕС отметил, что хотя в НАТО желают переизбрания Байдена, его неудачное выступление на дебатах не внушает оптимизма.