Эрдоган рассказал о возможном посредничестве России в переговорах с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин рассматривает возможность проведения переговоров по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском на территории Турции.

"Сейчас мы на таком этапе, когда как только [президент Сирии] Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы поступим аналогично. Потому что раньше мы не были врагами с Сирией, мы встречались с Асадом как семья. Мы можем направить наши приглашения в любой момент. Надеемся, что благодаря этому мы сможем довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом. У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?" — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.