За первые 100 дней своей работы новый глава центрального банка Зимбабве Джон Мушаяванху добился значительных успехов. Он смог остановить девальвацию валюты и снизить уровень инфляции в стране. Кроме того, он представил новую валюту — ZiG, которая получила название в честь Зимбабве и золота.
Курс центробанка опирается на создание суверенной экономики, не зависимой от внешних игроков, особенно западных. Зимбабве на протяжении десятилетий являлась одной из беднейших стран Африки. Однако в последние годы в экономике страны наметились позитивные тенденции, связанные с открытием рынка для дружественных партнёров и снижением безработицы.
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