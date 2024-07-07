Настоящий топ-менеджер: глава ЦБ Зимбабве за 100 дней спас экономику страны

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За первые 100 дней своей работы новый глава центрального банка Зимбабве Джон Мушаяванху добился значительных успехов. Он смог остановить девальвацию валюты и снизить уровень инфляции в стране. Кроме того, он представил новую валюту — ZiG, которая получила название в честь Зимбабве и золота.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Курс центробанка опирается на создание суверенной экономики, не зависимой от внешних игроков, особенно западных. Зимбабве на протяжении десятилетий являлась одной из беднейших стран Африки. Однако в последние годы в экономике страны наметились позитивные тенденции, связанные с открытием рынка для дружественных партнёров и снижением безработицы.