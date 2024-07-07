Как вступление Беларуси в ШОС изменит расклад сил в регионе

Беларусь присоединилась к ШОС: что это значит для отношений Минска и Москвы

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Республика Беларусь стала полноценным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что было объявлено на саммите в Астане. Теперь в состав объединения входят 10 стран, включая Россию, Китай, Казахстан и Беларусь. Политолог Наталия Елисеева прокомментировала для интернет-издания "Подмосковье сегодня", как это повлияет на отношения Минска и Москвы.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

По ее мнению, вступление Беларуси в ШОС не приведет к кардинальным изменениям, но откроет новые возможности для расширения инвестиций и сотрудничества с другими странами-участницами.

Елисеева отметила, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже имеет деловые связи с Китаем, и теперь Россия сможет наблюдать за этими контактами через призму ШОС. В целом, участие Беларуси в ШОС укрепит сплочение государств-участников и создаст новые перспективы для сотрудничества.