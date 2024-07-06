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Страсти в Белом доме: семья против прислуги

0:42
Мир

Согласно информации, полученной телеканалом NBC от источников, отношения между членами семьи президента США Джо Байдена и его помощниками становятся всё более напряжёнными. 

Страсти в Белом доме: семья против прислуги
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

По данным источников, конфликт между семьёй президента и некоторыми из его ближайших помощников уже давно назревал. Однако, по мнению экспертов, выступление Байдена на теледебатах, которое не произвело должного впечатления на зрителей, лишь усугубило ситуацию.

Также сегодня стало известно, что лечащий врач Джо Байдена проводил консультации с ведущими исследователями США по тематике болезней Альцгеймера и Паркинсона. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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