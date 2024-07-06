Террористы намеревались свергнуть законную власть в Киргизии

В Киргизии планировали осуществить госпереворот

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В Киргизии местные спецслужбы предотвратили государственный переворот.

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

По данным государственного комитета национальной безопасности, группа лиц, подозреваемых в подготовке государственного переворота в Киргизии, планировала совершить его в День независимости, 31 августа.

Согласно информации, преступный план включал в себя организацию "спортивных игр", в которых должны были участвовать "деструктивно настроенная молодёжь" и "отдельные лидеры оппозиции". Предполагалось, что участники будут провоцировать "массовые беспорядки с применением насилия, погромами, поджогами и огнестрельного оружия". Также известно, что подозреваемые проводили встречи с представителями криминального мира.