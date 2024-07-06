Немецкая пресса сообщает, что "Северные потоки" якобы намеревались взорвать ещё в 2014 году

"Северные потоки" якобы хотели взорвать ещё в 2014 году

1:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" планировался еще в 2014 году до воссоединения Крыма с Россией, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные немецких следователей.

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, CC BY-SA 4.0

По ее информации, соответствующие планы могла в то время разрабатывать некая "украинская группировка". Если будет доказано долгосрочное государственное планирование Украины, это может серьезно повлиять на желание ФРГ поддерживать украинцев, отмечает издание.

В настоящее время Федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование взрывов на "Северных потоках". В центре внимания немецкого расследования находится парусная яхта "Андромеда", зафрахтованная в земле Мекленбург-Передняя Померания на момент преступления. Сообщается, что экипаж из шести человек находился на Украине до и после диверсии. Сейчас, как отмечает газета, появились новые доказательства, подтверждающие подозрения, что атака на трубопроводы была совершена экипажем судна.

Однако у представителей разведки есть сомнения. Герхард Шиндлер, возглавлявший Федеральную разведывательную службу ФРГ (БНД) с 2011 года по 2016 год, заявил Welt am Sonntag, что "результаты расследования могут привести к украинской группировке, но это не значит, что заказчиком была Украина".

Вполне вероятно, что эта публикация должна выгородить Олафа Шольца, который в этом случае может избежать подозрений в соучастии или в преступном сокрытии террористического плана взрыва "Северных потоков".