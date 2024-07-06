Джо Байден дал первое интервью после дебатов

Джо Байден: "Только воля Бога может понудить меня выйти из президентской гонки"

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Джо Байден дал первое большое интервью ТВ после провала на дебатах с Трампом. АВС является одним из главных правительственных каналов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Байден твёрдо отказывается уходить с выборов и сослался на Господа Бога, Который только и может призвать его отказаться от участия в выборах.

В то же время Байден признал, что он проиграл дебаты, но сослаться опять на переутомление и сложный график работы. Также Байден утверждал, что он очень хороший президент.

Байден не хочет верить в то, что социологические опросы показывают его отставание от Трампа. Он утверждает, что социологи и СМИ лгут. После такого интервью количество демократов, которые призывают сменить кандидата, вероятно, может увеличиться.

Сейчас Демократическая партия США находится в кризисе. Байден, безусловно, не является идеальным кандидатом, но на данный момент у партии нет более подходящей альтернативы.