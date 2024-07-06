В Иране на выборах консерваторы потерпели поражение

Новым президентом Ирана станет умеренный либерал Масуд Пезешкиан

1:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Выборы в Иране: новым президентом стал реформатор Масуд Пезешкиан.

Фото: commons.wikimedia.org by tengrinews.kz

В Иране прошли президентские выборы, на которых победу одержал 69-летний Масуд Пезешкиан. Он получил более 16 миллионов голосов, а явка составила 49%. Таким образом, Пезешкиан сменит на посту Эбрахима Раиси, который погиб в мае при крушении вертолёта.

Пезешкиан является членом парламента последних пяти созывов и бывшим министром здравоохранения. Он имеет азербайджанские и курдские корни, известен как сторонник умеренных реформ, улучшения отношений с Израилем и США, а также свободы женщин в Иране. Кроме того, он активно участвует в обществе ирано-турецкой дружбы. При этом Пезешкиан — почитатель Корана и поддерживает власть аятолл.

Эксперты считают, что при новом президенте Иран не будет резко менять свой внешнеполитический курс, направленный на сближение с Россией и Китаем.

Президент Ирана — второй по значимости политик после верховного лидера аятоллы. Он отвечает за реализацию конституции и руководство исполнительной властью. Новый лидер обещает важные перемены во внешней политике страны.

В то же время с учётом того, что нынешний аятолла Али Хаменеи уже престарелый человек, приход реформатора к власти может потенциально спровоцировать борьбу за власть в Иране. Вполне вероятно, что новый лидер, если он амбициозен и решителен, попытается сосредоточить в своих руках всю полноту власти, что чревато масштабными волнениями и жёсткой борьбой в среде политической элиты.