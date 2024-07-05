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В старейшую мечеть Германии забросили свиную голову с провокационным посланием: подозрения пали на украинцев

В Берлине в старейшую мечеть забросили завёрнутую в палестинский флаг свиную голову

Мир

В Берлине произошел исламофобский инцидент: в старейшую мечеть Германии была заброшена окровавленная свиная голова, завернутая в палестинский флаг, сообщает EADaily.

В Берлине в старейшую мечеть забросили завёрнутую в палестинский флаг свиную голову
Фото: berliner-wochenzeitung.de

"Украина за Израиль", — было написано на флаге по-немецки.

Издание "Берлинер Вохенцайтунг" отмечает, что за последние годы подобные инциденты произошли в нескольких мечетях по всей Европе. Надпись на палестинском флаге, по словам издания, указывает на возможную причастность украинцев. Полиции предстоит выяснить, были ли замешаны граждане Украины.

За последние два года Германия приняла около 1,1 миллиона украинских беженцев. Агентство "Рейтерс" отмечает, что среди этих беженцев были случаи ксенофобии и насилия по отношению к просителям убежища с Ближнего Востока и Азии, а также к местным жителям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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