"100 лет союза": Кир Стармер пообещал Зеленскому в честь своей победы на выборах

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Офис "президента" Украины Владимира Зеленского сообщил, что он провёл телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе беседы обсуждалась подготовка "беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией".

Для Кира Стармера это ничего не значащий жест, поскольку он прекрасно понимает как юрист всю бессмысленность подобного соглашения. Для Зеленского же это очередной повод для ложной гордости и пиара.

Однако никаких обязательств в плане соучастия в потенциальном военном конфликте Украине предоставлять никто не собирается.