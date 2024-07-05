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"100 лет союза": Кир Стармер пообещал Зеленскому в честь своей победы на выборах

0:39
Мир

Офис "президента" Украины Владимира Зеленского сообщил, что он провёл телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе беседы обсуждалась подготовка "беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией".

Для Кира Стармера это ничего не значащий жест, поскольку он прекрасно понимает как юрист всю бессмысленность подобного соглашения. Для Зеленского же это очередной повод для ложной гордости и пиара. 

Однако никаких обязательств в плане соучастия в потенциальном военном конфликте Украине предоставлять никто не собирается. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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