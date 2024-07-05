Родные Джо Байдена скрывают правду о реальном состоянии отца семейства

Состояние здоровья президента США Джо Байдена стало "мрачной семейной тайной" для многих сторонников американской элиты, как сообщает Оливия Нуцци, вашингтонский корреспондент New York Magazine, в своей статье.
Оливия Нуцци взяла интервью у людей из окружения хозяина Белого дома и утверждает, что те, кто встречался с президентом в неформальной обстановке, иногда были встревожены его состоянием. Давние друзья семьи Байдена были шокированы, когда узнали, что президент не помнит их имён.
Один из гостей, посетивший мероприятие в Белом доме в прошлом году, заметил, что Байден не может долго находиться на ногах. Это заставило гостя задуматься о том, что, возможно, президент уже не в состоянии эффективно выполнять свои обязанности.
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