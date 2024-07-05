Йенс Столтенберг, который завершает свой срок на посту генерального секретаря НАТО, выразил надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс к 2034 году.
"Я очень надеюсь, что к этому времени Украина станет нашим союзником, и я активно работал над этим во время своего пребывания в НАТО", — заявил он в интервью агентству DPA.
Столтенберг также подчеркнул, что есть и другие страны, которые хотят вступить в альянс, но он не стал комментировать их перспективы стать членами организации.
Уходящий в отставку Столтенберг может обещать Украине "хоть чёрта в ступе", прекрасно понимая, что от него уже принятие никаких решений по этому вопросу не зависит.
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