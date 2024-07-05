Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло несмотря на протесты со стороны лидеров Европейского союза, о чём сообщает агентство Reuters.
Орбан подчеркнул, что его визит связан с продолжением мирных усилий, особенно перед саммитом НАТО. Он отметил, что не имеет полномочий вести переговоры от имени всего Европейского союза, но уверен, что мир на Украине нельзя достичь, сидя в удобном кресле в Брюсселе. По его мнению, для завершения конфликта необходимо активное участие и реальные действия.
Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.