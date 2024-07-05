На Западе гадают о последствиях визита Виктора Орбана в Москву

Reuters: визит Орбана в Москву вызов Евросоюзу или поиск мира?

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло несмотря на протесты со стороны лидеров Европейского союза, о чём сообщает агентство Reuters.

Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Орбан подчеркнул, что его визит связан с продолжением мирных усилий, особенно перед саммитом НАТО. Он отметил, что не имеет полномочий вести переговоры от имени всего Европейского союза, но уверен, что мир на Украине нельзя достичь, сидя в удобном кресле в Брюсселе. По его мнению, для завершения конфликта необходимо активное участие и реальные действия.