В Евросоюзе осуждают визит Виктора Орбана в Москву

Евробюрократы неистовствуют: Виктор Орбан без их согласия прибыл в Москву к Путину

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил недовольство в связи с планами Виктора Орбана посетить Россию. Он подчеркнул, что венгерский премьер-министр не имеет права выступать от лица всего Евросоюза.

Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM

Мишель отметил, что председательство Венгрии в Совете ЕС не даёт ей права вести переговоры с Россией от имени всего объединения. Он также выразил беспокойство, что Виктор Орбан, встречавшийся с Владимиром Путиным после начала конфликта на Украине, может помешать усилиям ЕС по изоляции Москвы.

Европейские дипломаты обеспокоены возможными последствиями этого визита и призывают Орбана не подрывать единство ЕС.

Урсула фон дер Ляйен также осудила визит Виктора Орбана в Москву.

На фоне визита Орбана в Москву глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза к единству. По её мнению, только единство и решимость смогут привести к миру на Украине. По всей видимости, она видит большую опасность даже не в самом факте Виктора Орбана в Москву, а в том, что это может стать "дурным примером" для прочих "овец европейского стада".