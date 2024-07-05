Дмитрий Песков подтвердил, что Виктор Орбан прибыл в Москву

"Миссия мира продолжается. Вторая остановка в Москве": Виктор Орбан в Москве

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил Павлу Зарубину, что в Москву прибыл с рабочим визитом Виктор Орбан, и среди вопросов для обсуждения в ходе переговоров с Владимиром Путиным будет "в том числе и Украина".

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Венгрия на полгода получила председательство в Евросоюзе, что даёт ей некоторые дополнительные полномочия для формирования внешнеполитической повестки ЕС. Однако в отличие от большинства членов ЕС Венгрия не рассматривает поражение России как желаемую цель конфликта.

При том, что Виктор Орбан, безусловно, отрицательно относится к началу спецоперации на Украине, он настаивает на том, что конфликт необходимо решить мирным путём. Касательно требований Венгрии к исходу конфликта, то они просты: Будапешт желает, чтобы между Венгрией и Россией сохранялось некое буферное государство, и чтобы российские войска не достигли национальных границ республики.