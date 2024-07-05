Стали известны итоги экзит-полов в Великобритании по итогам выборов

Согласно результатам экзитпола, лейбористы одерживают победу на парламентских выборах в Великобритании, получив 410 из 650 мандатов в Палате общин. Консерваторы занимают второе место с 131 мандатом.
Либеральные демократы находятся на третьем месте с 61 мандатом, а Reform UK Фаража — на четвёртом с 13 мандатами.
Поражение консерваторов было вполне ожидаемо. Однако реальные цифры ещё не определены, так как опросы показали лишь общую тенденцию.
По итогам выборов премьер-министр Риши Сунак в случае проигрыша своей партии будет вынужден уйти в отставку, уступив место лидеру оппозиции Киру Стармеру.
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