Стали известны итоги экзит-полов в Великобритании по итогам выборов

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Согласно результатам экзитпола, лейбористы одерживают победу на парламентских выборах в Великобритании, получив 410 из 650 мандатов в Палате общин. Консерваторы занимают второе место с 131 мандатом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Либеральные демократы находятся на третьем месте с 61 мандатом, а Reform UK Фаража — на четвёртом с 13 мандатами.

Поражение консерваторов было вполне ожидаемо. Однако реальные цифры ещё не определены, так как опросы показали лишь общую тенденцию.

По итогам выборов премьер-министр Риши Сунак в случае проигрыша своей партии будет вынужден уйти в отставку, уступив место лидеру оппозиции Киру Стармеру.