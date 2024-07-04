"Национальное объединение" в шаге от исторической победы

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По итогам второго тура выборов во французский парламент, партия "Национальное объединение" может получить до 240 мест. Это означает, что им не хватит 49 мест для абсолютного большинства.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office, CC BY 3.0

Согласно опросу IFOP, проведённому для телеканала LCI, "Новый народный фронт" получит от 170 до 200 мест, а коалиция Макрона — от 95 до 125.

Второй тур выборов в национальное собрание состоится 7 июля. Эммануэль Макрон пытался инициировать временный союз с социалистами, однако реальную эффективность этой меры в настоящее время, до итогов выборов, будет сложно оценить.