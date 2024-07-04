"Сонный Джо" хочет больше спать: президент США не работает после 20:00

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

CNN сообщает, что Джо Байден на встрече с демократами-губернаторами заявил, что после 20:00 он будет исключать из своего графика мероприятия, чтобы иметь возможность больше спать.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Это заявление вызвало разочарование у некоторых присутствовавших глав штатов. Они хотели услышать от президента, что он уверен в своей способности эффективно управлять страной в течение следующих четырёх лет.

Ранее Байден жаловался, что трансатлантические перелёты, смена часовых поясов дурно влияют на него, и из-за этого он даже "облажался" на дебатах.

Это резко контрастирует с режимом работы Владимира Путина, который в свои уже немолодые годы работает практически в круглосуточном режиме и всегда готов к ночным мероприятиям и резкой смене часовых поясов.