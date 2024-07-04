Президент Владимир Путин не смотрел дебаты Байдена и Трампа

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Владимир Путин про выборы в США: "Это их внутреннее дело"

1:04
Мир

Президент Владимир Путин на вопрос Павла Зарубина на пресс-конференции в Астане про итоги дебатов кандидатов в президенты США ответил, что ничего неожиданного не произошло.

Владимир Путин про выборы в США: "Это их внутреннее дело"
Фото: flickr.com by The White House, PDM

Путин лично дебаты кандидатов не смотрел и в комментариях СМИ не нуждается. Однако в связи с сохраняющейся военной и экономической мощью США происходящее в этой стране не может быть безразличным.

"В целом, конечно, я видел, отворачиваться от этого невозможно, тем более что Соединённые Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела, и США – постоянный член Совета Безопасности, конечно, такое влияние имеют на ситуацию на Украине. Конечно, небезразлично, что там происходит. Но это их, собственно, внутреннее дело". 

Таким образом, Путин подчеркнул, что Россия не вмешивается в выборы в США, но готова к любому развитию ситуации и желает американскому народу адекватности их национального лидера. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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